» الأرصاد تحذر من «الشبورة» غدًا

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الأرصاد

تحذير

السحب

الشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبحسب الخبراء، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 27

وسط الدلتا 17 26

الإسكندرية 18 26

بلطيم 20 26

مطروح 19 25

السلوم 16 24

سيوة 17 28

بورسعيد 19 26

دمياط 20 26

العريش 18 26

رفح 17 25

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 26

رأس سدر 19 26

نخل 14 25

نويبع 20 26

طابا 14 26

كاترين 12 24

الطور 20 26

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 23 30

مرسى علم 24 30

الفيوم 18 27

بنى سويف 18 27

المنيا 17 27

أسيوط 16 28

سوهاج 17 29

قنا 18 30

الأقصر 20 30

أسوان 21 31

أبوسمبل 21 32

الوادى الجديد 19 30

شلاتين 24 31

ابو رماد 26 30

راس حدربة 25 28

حلايب 26 29


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