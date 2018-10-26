الأجهزة الأمنية تضبط عاطل بـ4 طرب حشيش

26 أكتوبر 2018 - 06:39 م

نجحت الأجهزة الأمنية، بالقاهرة من القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش بمنطقة السيدة زينب.

كانت قد وردت معلومات إلى قسم شرطة السيدة زينب، تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل الأكمنة تم القبض على "أحمد م"في العقد الرابع من العمر، عاطل، وبحوزته 4 قطع كبيرة الحجم "طربة" حشيش، ومبلغ مالي وقدره 1370 جنيها فئات ورقية، هاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.