بعد إسلامها.. المغنية الآيرلندية «سينيد أوكونور» تشكر المسلمين

26 أكتوبر 2018 - 06:40 م

أعربت المغنية الشهيرة الآيرلندية سينيد أوكونور التي أعلنت مؤخرا اعتناقها الدين الإسلامي، عن شكرها للمسلمين الذين نشروا رسائل مرحبة بانضمامها إلى الأمة الإسلامية.

وكتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أتقدم بالشكر الجزيل لجميع إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات الذين رحبوا بي باحترام في هذه الصفحة، لا تعلمون ماذا يعني عطفكم بالنسبة إلي".

وأعلنت المغنية العالمية سينيد أوكونور مساء أمس الخميس، اعتناقها الدين الإسلامي وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيد".

وبحسب صحيفة "إيريش بوست" الآيرلندية، فإن أوكونور أعلنت عبر حسابها على تويتر تخليها عن المسيحية الكاثوليكية، واعتناقها الإسلام.

وقالت أوكونور في منشورها: "أفتخر باعتناقي الإسلام.. هذه النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية.. جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية".

وأكدت المغنية البالغة من العمر 51 عاما، أنها ستغير اسمها عقب اعتناقها الإسلام إلى "شهداء دافيد"، ونشرت عبر حسابها الجديد الذي افتتحته باسمها الجديد "Shuhada Davitt " صورة لها وهي ترتدي الحجاب.

ووضعت "أوكونور" مكان صورتها الشخصية في حسابها عبارة "فقط افعل" (Just Do It ) التي تستخدمها شركة ملابس رياضية أمريكية شهيرة وفوقها عبارة "ارتدي الحجاب" (Wear Hicab ).

ونشرت "أوكونور" صورتها مع الحجاب مرفقة بعبارة "سعيدة"، كما نشرت فيديو وهي تردد فيه الأذان.

تجدر الإشارة أن "أوكونور" كانت قد اعتنقت الكاثوليكية المسيحية في تسعينيات القرن الماضي.