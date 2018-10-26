» 3 غارات إسرائيلية على مواقع للفصائل الفلسطينية بغزة

26 أكتوبر 2018 - 06:49 م

شنت مقاتلات الاحتلال إسرائيلية، مساء الجمعة، ثلاث غارات، على مواقع قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، دون تسجيل إصابات.

وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلًا عن شهود عيان، أن مقاتلة استهدفت بصاروخين برج مراقبة، يتبع أحد الفصائل الفلسطينية، قرب الحدود الشرقية لبلدة جباليا، شمال غربي القطاع.

كما استهدفت مقاتلات نقطتين لوحدة الضبط الميداني العسكرية (تتبع حركة حماس)، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، وشرقي مخيم البريج، وسط القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات، كما لم يصدر تعقيب عن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الحادث حتى نشر هذا الخبر.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركتهم في مسيرات "العودة" قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل.

ومنذ نهاية مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات يطلقون عليها اسم "العودة وكسر الحصار" عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.