حشد سعودي لتجريد توكل كرمان من "نوبل"

26 أكتوبر 2018 - 08:50 م

أكدت الإذاعة الألمانية "dw " أن المملكة العربية السعودية تحشد جهودها لسحب جائزة نوبل من الناشطة اليمنية توكل كرمان، بعد موقف الأخيرة من المملكة وشنها هجومًا على التحالف العربي الذي تقوده الرياض باليمن.

وقالت "dw " إن مؤسسة المرأة العربية، ومقرها لندن، تواصل تحضيراتها لعقد ندوة باريس أواخر شهر ديسمبر من العام الجاري في مسعى لتوحيد الجهود لتجريد اليمنية من جائزة نوبل للسلام التي مُنحت لها عام 2011.

وأشارت إلى خبر نشرته صحيفة عكاظ السعودية، الصادرة أمس الخميس 25 أكتوبر، حيث نقلت عن أمين عام المؤسسة محمد الدليمي قوله" إنّ مسلك توكل كرمان وأفعالها يتنافى مع قواعد منح الجائزة الدولية، إذ أصبحت ممارسات كرمان تمس صميم الأمن القومي العربي، وتقدم للعالم الخارجي صورة سلبية ومشوهة عن المرأة العربية".

الدليمي، حسب الصحيفة السعودية، أشار إلى أنه "سيتم خلال الندوة عرض وثائق ومواد فيلمية تفضح وتكشف الدور الذي تقوم به توكل كرمان في الإساءة إلى رموز أمتنا".

وكان حزب التجمع اليمني للإصلاح قد قرر في وقت سابق هذا العام، تجميد عضوية توكل كرمان بعد انتقادها للتحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.