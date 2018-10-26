«الطيب» يتصدر قائمة المسلمين الأكثر تأثيرًا في العالم

26 أكتوبر 2018 - 08:54 م

تصدر الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قائمة الـ50 شخصية مسلمة الأكثر تأثيرًا في العالم، وذلك في التقرير السنوي للمعهد الملكي الأردني للدراسات السنوي؛ نظرا لجهوده في نشر السلام والوسطية.

وبحسب تقرير المعهد الملكى ضمت القائمة الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم، ومجلس إفتاء الإمارات، ومحمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في أبو ظبي، والشيخ عبد الرحمن السديس، رئيس الحرمين الشريفين، والدكتور أسامة الأزهري.

وأشار التقرير إلى 500 شخصية مسلمة مؤثرة في العالم، يأتي في مقدمتها 50 شخصية أكثر تأثيرًا وهى التي مثلت مصر فيها على مستوى القادة الدينيين والسياسيين بشكل كبير.