بمشاركة «عواد».. الوحدة يهزم أحد بثلاثية

26 أكتوبر 2018 - 09:02 م

حقق فريق الوحدة فوزًا هامًا على مضيفه أحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب «الأمير محمد بن عبد العزيز»، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

شارك محمد عواد أساسيا فى المباراة، وقدم مستوى جيد طوال أحداثها، ومنح فريقه الثقة لتحقيق الفوز.

سجل ثلاثية فريق الوحدة ماركوس جوليرمى، عبد الله الزورى و رومولو أوتيرو فى الدقائق 48، 61 و 68، بينما سجل هدف أحد الوحيد محمد سيد الضؤ فى الدقيقة 85.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده للنقطة 15 أحتل بها المركز الرابع، بيتنا يتصدر النصر والهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة.