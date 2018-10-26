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أمريكا تهدد: بدأنا الإجراءات لمعاقبة قتلة خاشقجي

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وكالات

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السعودية

أمريكا

خاشقجي

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الجمعة، أن بلاده لن تتراجع عن موقفها بشأن معاقبة المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال بومبيو خلال مقابلة مع إذاعة "سالم" الأمريكية: "الرئيس (دونالد ترامب) قال بوضوح إننا سنحاسب جميع المسؤولين (عن مقتل خاشقجي)، رغم امتلاك الولايات المتحدة علاقات إستراتيجية طويلة ومصالح مع السعودية".

وأضاف: "سنقوم بالأمرين في آنٍ واحد، حماية مصالحنا (مع السعودية) ومحاسبة المسؤولين (عن مقتل خاشقجي)".

وفي هذا الشأن، أوضح "بومبيو" أنّ الخارجية الأمريكية "بدأت في إجراء تحقيقات لمحاكمة المسؤولين أو معاقبتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت".

ومضى بالقول: "إذا ثبتت المسؤولية، أكدنا أنه لن يكون بإمكان أيا من هؤلاء الأشخاص (المسؤولين عن الواقعة) القدرة على السفر إلى الولايات المتحدة".

وتعليقًا على الموقف السعودي من القضية، أشار "بومبيو" إلى اعتراف النيابة العامة السعودية أمس (الخميس) بأنّ مقتل خاشقجي "كان مع سبق الإصرار".

وتابع: "لا يوجد أخبار كثيرة جديدة حول القضية، نحن مستمرون في معرفة ما حدث لخاشقجي وكيف تم قتله بطريقة مأساوية".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب، أنه يدرس فرض عقوبات على السعودية في إطار قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية العلاقات مع المملكة بالنسبة للولايات المتحدة.


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