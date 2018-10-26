تحريات المباحث: وفاة «قهوجي» عين حلوان طبيعية

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التحريات

قهوجي

المباحث

كشفت التحريات، التي أجراها النقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، أسباب وفاة قهوجي داخل مسكنه بمنطقة مساكن الزلزال، إذ تبين أثناء الاستماع لأقوال شقيقته وعدد من الجيران أنه كان يعاني في الفترة الأخيرة من آلام في القلب.

كما تبين من التقرير المبدئي لمفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية حادة، توفي على إثرها، ولا يوجد شبهه جنائية في حول الوفاة.

وكان تلقى العقيد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من المدعو "عصام علي محمد"، 50 سنة، ومقيم عمارة 15 مساكن الزلزال، مفاده، انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة المجاورة له بالطابق الرابع.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبكسر باب الشقة والدخول عثر على جثة المدعو "طارق علي محمد النجار"، 55 سنة، قهوجي، في حالة انتفاخ ولا يوجد أي إصابات أو كدمات ظاهرية، وبفحص منافذ الشقة تبين سلامة جميع المنافذ.


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