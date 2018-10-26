السعودية تنجح في فصل التوأم السيامي

26 أكتوبر 2018 - 09:25 م

نجح الفريق الطبي المشارك في عملية فصل التوأم السيامي السعودي، شيخة وشموخ، في مستشفى الحرس الوطني في العاصمة السعودية الرياض، واستطاع الفريق الطبي أن يضع كلا من التوأم على سرير منفصل، بعد إتمام عملية استغرقت 10 ساعات، حملت تحديات كثيرة.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور الربيعة، أن فصل الأعضاء المتداخلة في الحوض سواء كانت الأمعاء أو المسالك البولية والتناسلية كانت حساسة للغاية، إلا أنه بفضل الله ثم خبرة الفريق الطبي تم تخطي هذه التحديات.

وتابع: "مرت العملية بعدة مراحل الأولى التخدير تلاها المنظار للمسالك البولية، تلاها التعقيم، وتلاها فصل الأمعاء، تلاها فصل الجهاز البولي والتناسلي".