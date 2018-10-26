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«المفتي» ينعي ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية

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الدكتور شوقي علام
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نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا تحطم طائرة عسكرية جزائرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصًا، كانوا على متنها.

وتوجه المفتي، في بيانه الذي أصدره اليوم: «بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ولأهالي وأسر ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».

وكان أكثر من 200 شخص، لقوا مصرعهم صباح اليوم إثر تحطم طائرة عسكرية جزائرية من طراز "اليوشين" قرب قاعدة لبوفاريك العسكرية، حيث كانت متجهة إلى مدينة بشار في الجنوب الغربي.


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