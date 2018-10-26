» «يوسف»: الأهلي لن يتنازل عن التتويج بالبطولة العربية

26 أكتوبر 2018 - 09:27 م

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الوصل الإماراتي، مؤكدًا إنه الفريق سيخوضها بكل جدية بحثاً عن الفوز وتحقيق نتيجة جيدة تُسهل مهمته في لقاء العودة.

وأكد محمد يوسف أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف البطولة الأفريقية التي سيلعب فيها الفريق أمام الترجي التونسي بنهائي البطولة ولا يشغله حاليًا سوى التركيز في مباراة الوصل.

وأشار محمد يوسف إلى أن الأهلي يدخل كل مباراة ولا يشغل نفسه إلا فيها من أجل الفوز، موضحًا أن التتويج بالبطولة العربية أحد الأهداف التي تراود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع الوصل الإماراتي بعد غد الأحد، بإستاد برج العرب في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب فيما سيُقام لقاء العودة يوم 22 نوفمبر المقبل في الإمارات.