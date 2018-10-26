العراق يوقف صادرات النفط إلى إيران

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النفط العراقي
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وكالات - خالد الشرقاوي

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العراق

إيران

كركوك

نفط

إيقاف صادرات

أكد مصدران مطلعان على عمليات تصدير النفط العراقي إن بغداد ستوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران في نوفمبر للامتثال لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على طهران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين قولهما إن العراق يصدر حاليا نحو 30 ألف برميل يوميا من خام كركوك إلى إيران بواسطة الشاحنات.

وذكر المصدران أن الحكومة الاتحادية العراقية السابقة توصلت لاتفاق في منتصف أكتوبر مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي عبر المنطقة الكردية.

وأشار المصدران إلى أن الاتفاق يخضع لموافقة نهائية من رئيس الوزراء العراقي المكلف حديثا ووزير النفط.


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