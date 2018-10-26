» غدًا.. «جنايات دمنهور» تستأنف محاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس

26 أكتوبر 2018 - 09:42 م

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الجزئية، بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشار شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم، غدًا السبت، نظر جلسات محاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، والمتهم فيها الراهب المشلوح أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري، والذي لم يحضر الجلستين السابقتين نظرا لسوء حالته الصحية.

وكانت هيئة المحكمة، استمعت خلال الجلسة الماضية في 27 سبتمبر الماضي، لطلبات دفاع المتهمين، وحضر المتهم الأول وائل سعد تواضروس الجلسة محبوسًا، فيما غاب المتهم الثاني فلتاؤس المقاري لخضوعه للعلاج في مستشفى قصر العيني بالقاهرة.

وقال المستشار جمال طوسون رئيس المحكمة، إن المحكمة وصلها خطاب من مدير مستشفى قصر العيني، يؤكد فيه أن المتهم الثاني في القضية يتعذر عليه الحضور إلى المحكمة؛ لأن حالته غير مستقرة إذ يعاني من كسر بفقرات الركبة والكاحل الأيمن والأيسر.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود والاطلاع على أوراق القضية.