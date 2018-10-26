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إطلاق صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل

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فشل «القبة الحديدية» في التصدي لصواريخ غزة

قال الجيش الاسرائيلي، مساء الجمعة، إن فلسطينيين أطلقوا من 10 إلى 12 صاروخا من قطاع غزة، نحو بلدة "سديروت" جنوبي إسرائيل.
وقال في بيان وصل وكالة الأناضول: " متابعةً للتقارير حول إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف، تمّ حتى الآن رصد نحو 10-12 صاروخًا أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
وأضاف: " تم اعتراض بضع صواريخ بواسطة بطارية القبة الحديدية (نظام الدفاع الصاروخي)".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد قالت إن "القبة الحديدية"، اعترضت 6 صواريخ، بينما سقط صاروخان في منطقة مفتوحة.
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.
وفي وقت سابق اليوم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 188 آخرون بجراح، خلال قمع القوات الإسرائيلية لمتظاهرين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية. -

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