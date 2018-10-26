» إطلاق صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل

26 أكتوبر 2018 - 10:00 م

قال الجيش الاسرائيلي، مساء الجمعة، إن فلسطينيين أطلقوا من 10 إلى 12 صاروخا من قطاع غزة، نحو بلدة "سديروت" جنوبي إسرائيل.



وقال في بيان وصل وكالة الأناضول: " متابعةً للتقارير حول إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف، تمّ حتى الآن رصد نحو 10-12 صاروخًا أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".



وأضاف: " تم اعتراض بضع صواريخ بواسطة بطارية القبة الحديدية (نظام الدفاع الصاروخي)".



وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد قالت إن "القبة الحديدية"، اعترضت 6 صواريخ، بينما سقط صاروخان في منطقة مفتوحة.



وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

