» ليفربول يعزي في ضحايا السيول بالأردن

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قدم نادي ليفربول الإنجليزي، تعازيه في ضحايا السيول التي شهدتها الأردن، والتي أودت بحياة 21 شخصا على الأقل وإصابة العشرات .

ونقلت "سكاي نيوز" عن النادي قوله في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "كل تفكيرنا وخالص تعازينا لكل المتأثرين بالسيول في الأردن. لن تسيروا وحدكم أبدا ".

وكان 21 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم وأصيب العشرات، معظمهم من الأطفال، في سيول ضربت منطقة قرب البحر الميت، حيث جرفت المياه حافلة لرحلة مدرسية .

وشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة أن يكون هناك تقرير يحدد بدقة تفاصيل ما وقع بالضبط في حادث البحر الميت، والعمل بشفافية لتحديد من يتحمل المسؤولية عنه .

وقال الملك إن "ما حدث أمس (الخميس) كان مأساة كبيرة آلمتنا جميعا كأردنيين، الله يرحم المتوفين ويصبرنا، وأحر التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وأٌعزي نفسي وجميع الأردنيين ".

وتابع: "ما حدث أثر على قلوب كل الأردنيين، وعلى قلوب الناس بالإقليم والعالم، الذين عبروا عن تضامنهم مع الأردن في هذا المصاب الأليم ".


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