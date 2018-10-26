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لعشاق البيتزا.. 500 يورو لمن يتناولها كاملة

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أعلن مطعم أيرلندي عن تحدي جديد لعشاق البيتزا، ليقدم مكافأة قدرها 500 يورو، لمن ينجح في إنهاء بيتزا ضخمة يقوم بإعدادها.

ويقدم مطعم "بينهيدز بيتزا" في مدينة دبلن، 500 يورو لمن ينجح في تناول بيتزا يصل حجمها لـ32 إنشا، بالإضافة إلى شرب كأسين من مخفوق الحليب، حسبما نقلته "سكاي نيوز".

وأوضح المطعم أن نحو 100 شخص حاولوا الفوز بالتحدي، إلا أن جميعهم لم يفلحوا بذلك، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكانت آخر تلك المحاولات، من قبل مراسل موقع "دبلن لايف"، الذي لم ينجح إلا في تناول 3 شرائح من البيتزا الضخمة، بدون أي مشروبات.


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