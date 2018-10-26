"التموين": هذا هو آخر موعد لإضافة المواليد الجدد

26 أكتوبر 2018 - 10:57 م

صرح الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة أعطت مهلة تنتهي حتى 8 نوفمبر 2018 لكل من له بطاقة تموينية بها أخطاء لتصحيحها.



وأوضح "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن الوزارة بعد هذا التاريخ لن تسمح بأي بطاقة تموينية بها أخطاء.

