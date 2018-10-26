الكشف عن حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية

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كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن حقيقة توحيد المناهج بالجامعات نافيا الأمر جملة وتفصيلا، ومشيرا إلى أنها شائعة شديدة الغرابة، ولا أساس لها على الإطلاق.
وقال "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة، أن كل كلية لها طبيعتها ولها مناهجها، وأنه لم يتم مناقشة هذه المسألة سواء بصفة رسمية أو غير رسمية على الإطلاق.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة ترصد كل ما يتصل بالشائعات ويتم الرد عليه في ذات اللحظة"، مشيرًا إلى أن الغرض من الشائعات هو إثارة البلبلة.
وأشار إلى أنهم يعملوا على عدة تطويرات في الوقت الحالي، منها تغيير خريطة الجامعة في مصر، وإضافة كليات ومعاهد تكنولوحية في التنسيق العام المقبل.

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