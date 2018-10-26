» برلماني يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

26 أكتوبر 2018 - 11:06 م

كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، تفاصيل مشروع قانون تحديد المعاش من 80% من آخر راتب، موضحًا أنه سيتم تحديد المعاش على حسب آخر راتب؛ بحيث يكون 80% من قيمته، وأن القانون مقدم من إحدى النواب ووافق عليه أكثر من عشر النواب.



وأشاد "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، بالقانون، قائلًا: "مشروع قانون محترم ويخدم أهالينا؛ لأن المعاشات متدنية جدًا".

