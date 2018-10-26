» برلماني يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

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كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، تفاصيل مشروع قانون تحديد المعاش من 80% من آخر راتب، موضحًا أنه سيتم تحديد المعاش على حسب آخر راتب؛ بحيث يكون 80% من قيمته، وأن القانون مقدم من إحدى النواب ووافق عليه أكثر من عشر النواب.
وأشاد "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة، بالقانون، قائلًا: "مشروع قانون محترم ويخدم أهالينا؛ لأن المعاشات متدنية جدًا".
ولفت إلى أنه ربما لا ينفذ في الوقت الحالي حتى بعد موافقة مجلس النواب عليه بسبب الميزانية، ولكن سيكون له فائدة كبيرة في أي وقت سينفذ فيه.

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