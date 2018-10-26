تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "السيسي" ورئيس وزراء إيطاليا

26 أكتوبر 2018 - 10:10 م

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، حيث تناول الاتصال التباحث حول بعض الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون الثنائي، ومواصلة جهود تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

