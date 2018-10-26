تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "السيسي" ورئيس وزراء إيطاليا

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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن سلمان" و"السيسي"

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، حيث تناول الاتصال التباحث حول بعض الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون الثنائي، ومواصلة جهود تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما تم تبادل وجهات النظر حول الوضع فى منطقة الشرق الأوسط وآخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل من ضمنها الملف الليبي، حيث تم التأكيد المشترك علي دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية علي نحو يلبى طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والأمن.

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