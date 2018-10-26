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تركيا تطالب السعودية بتسليم المتهمين بقضية خاشقجي

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

المصريون ـ متابعات

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طالبت السلطات التركية، المملكة العربية السعودية، بتسليمها المتهمين الـ18 بقتل جمال خاشقجي.
وأعلنت وزارة العدل التركية، يوم الجمعة، في بيان لها نشرته وسائل الإعلام التركية الرسمية ونقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أنها تطالب السلطات السعودية بتسليمها المتهمين الـ18.
وقالت الوزارة في بيان: «النيابة العامة في إسطنبول، التي تقوم بالتحقيق في قضية خاشقجي، أرسلت إلى وزارتنا طلبا لتقوم السعودية بتسليم 18 شخصا على صلة بمقتله عن سابق إصرار. الطلب الذي وصل اليوم أرسل من قبلنا إلى وزارة الخارجية التركية لتسليمه فيما بعد إلى الجانب السعودي».
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قال في كلمته التي ألقاها بخصوص خاشقجي: «نحن في تركيا سنتابع هذه القضية حتى النهاية. سنعمل على التأكد من تنفيذ قوانينا والقوانين الدولية. وأنا في الواقع أوجه نداء من هنا اليوم. هذا النداء إلى عاهل المملكة العربية السعودية وقيادتها: هذه الواقعة حدثت في اسطنبول، لذا فهؤلاء الثمانية عشر شخصا الذين ألقي القبض عليهم، الخمسة عشر شخصا زائد ثلاثة، يجب أن يحاكموا في اسطنبول. هذا هو اقتراحي، والقرار بالطبع قرارهم، لكن هذا هو اقتراحي ومطلبي بما أن هذا هو مكان الحدث. هذا هو سبب أهمية الأمر».

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