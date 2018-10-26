» تركيا تطالب السعودية بتسليم المتهمين بقضية خاشقجي

طالبت السلطات التركية، المملكة العربية السعودية، بتسليمها المتهمين الـ18 بقتل جمال خاشقجي.



وقالت الوزارة في بيان: «النيابة العامة في إسطنبول، التي تقوم بالتحقيق في قضية خاشقجي، أرسلت إلى وزارتنا طلبا لتقوم السعودية بتسليم 18 شخصا على صلة بمقتله عن سابق إصرار. الطلب الذي وصل اليوم أرسل من قبلنا إلى وزارة الخارجية التركية لتسليمه فيما بعد إلى الجانب السعودي».

وقالت الوزارة في بيان: «النيابة العامة في إسطنبول، التي تقوم بالتحقيق في قضية خاشقجي، أرسلت إلى وزارتنا طلبا لتقوم السعودية بتسليم 18 شخصا على صلة بمقتله عن سابق إصرار. الطلب الذي وصل اليوم أرسل من قبلنا إلى وزارة الخارجية التركية لتسليمه فيما بعد إلى الجانب السعودي».