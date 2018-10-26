عكاشة: " بشتغل عشان مصر"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن راتبه الشهري لايساوي 30% من مصروفاته ، منتقدا في الوقت ذاته اجر الفنانيين الذي يتخطي 30 مليون جنيه.

واضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة":" الدولة بقوة هيبتها استطاع أن يكون لها دور فعال، وهو ما تصادم مع أصحاب المصالح في الإعلام"، موضحا " لو لدينا جزء من الشعور الوطني، سننجذب إلى الإعلامي الوطني بدلا من الإعلام الموجه".

وتابع قائلا "أقسم بالله أنا باخد مرتب لا يتوقعه أحد وبشتغل"، مضيفًا: "بشتغل عشان مصر".