الأردن ينفي تلقي مصابين جراء السيول العلاج بإسرائيل

26 أكتوبر 2018 - 11:10 م

نفى الأردن، الجمعة، تلقي أي من مصابي السيول التي ضربت منطقة البحر الميت (غرب)، العلاج في إسرائيل.



جاء ذلك في بيان للناطق الإعلامي باسم وزارة الصحّة الأردنية حاتم الأزرعي، بثته الوكالة الرسمية للبلاد.



وضربت مناطق في المملكة، الخميس، سيول عارمة نجمت عن سقوط أمطار غزيرة ما أدى إلى تدفق المياه في عدة وديان بشكل مفاجئ، أسفر عن مصرع 21 وإصابة 35. فيما تناقلت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن وجود بعض مصابي السيول، يتلقون العلاج في إسرائيل.‎

وقال الأزرعي، "لا صحّة للمعلومات المتداولة بشأن وجود إصابات بحادثة البحر الميّت، تتلقّى العلاج بمستشفى هداسا في إسرائيل".

وأكد أن "جميع الإصابات التي تمّ إجلاؤها جرّاء الحادث، تلقّت العلاج في مستشفيات تابعة لوزارة الصحّة، ولم تكن هناك حاجة لتحويل أيّ حالات إلى جهات طبيّة أخرى داخل أو خارج المملكة".



وأشار الأزرعي، إلى أنّ "غالبيّة الإصابات غادرت، باستثناء 6 إصابات ما زالت قيد العلاج".



وشدّد على أن "المستشفيات الأردنيّة وقطاعنا الطبي، يمتلك إمكانات كبيرة ويستطيع التعامل مع مثل هذه الحوادث بكل كفاءة واقتدار".