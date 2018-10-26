لافروف يلتقي وفد المعارضة السورية في موسكو

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع رئيس هيئة التفاوض العليا التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، سبل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن لافروف، اجتمع مع الحريري، والوفد المرافق له.
وأكد البيان، على الحاجة إلى الوصول إلى حل سياسي سريع للأزمة السورية.
وأشار إلى أن المجتمعين تبادلوا الآراء "بشكل ودي" بخصوص الوضع الحالي في سوريا ومحيطها.
وشدد البيان، على موقف روسيا الملتزم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأضاف "الجانب الروسي يؤكد مجددًا عزمه بخصوص دعم تأسيس حوار فعّال بين السوريين يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري".
وحضر الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.
وفي وقت سابق الجمعة، قال نصر الحريري، في مؤتمر صحفي في موسكو، إن رئيس النظام، بشار الأسد، مسؤول عن دمار البلاد ومقتل الكثير من المدنيين، وبقاؤه في السلطة غير مقبول.وتابع أن المعارضة تدعم الموقف المشترك للمجتمع الدولي إزاء إحلال السلام بالبلاد، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، الصادر نهاية 2015. وألمح الحريري، إلى إمكانية المشاركة في اجتماعات دولية رفيعة المستوى حول سوريا، قد تعقد في العاصمة الكازاخية أستانة، في نوفمبر/تشرين الثاني، أو ديسمبر/كانون الأول المقبلين.