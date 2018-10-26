لافروف يلتقي وفد المعارضة السورية في موسكو

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع رئيس هيئة التفاوض العليا التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، سبل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.



وفي وقت سابق الجمعة، قال نصر الحريري، في مؤتمر صحفي في موسكو، إن رئيس النظام، بشار الأسد، مسؤول عن دمار البلاد ومقتل الكثير من المدنيين، وبقاؤه في السلطة غير مقبول.وتابع أن المعارضة تدعم الموقف المشترك للمجتمع الدولي إزاء إحلال السلام بالبلاد، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، الصادر نهاية 2015. وألمح الحريري، إلى إمكانية المشاركة في اجتماعات دولية رفيعة المستوى حول سوريا، قد تعقد في العاصمة الكازاخية أستانة، في نوفمبر/تشرين الثاني، أو ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

