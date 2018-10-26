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جيش الاحتلال يقتل 5 فلسطينيين بالضفة وغزة

عرب وعالم

استشهاد فلسطيني رصاص الاحتلال
استشهاد فلسطيني رصاص الاحتلال

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استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 188 آخرون بجراح، اليوم الجمعة، خلال قمع القوات الإسرائيلية لمتظاهرين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية.
وقتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وجرح 180 بالرصاص الحي، شرقي قطاع غزة، خلال عدوانه على المشاركين في مسيرات العودة، قرب خمس نقاط أقامها الفلسطينيون طول حدود قطاع غزة الشرقية، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة.
وأشعل الفلسطينيون خلال المسيرات، إطارات سيارات مطاطية بالقرب من السياج الفاصل، كما رشقوا الجنود بالحجارة.
وذكر القدرة، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أن من بين المصابين 35 طفلا و4 مسعفين.
وفي بيان ثان، لاحق، قال القدرة إن "طبيعة الإصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية للشهداء والجرحى تشير إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استخدمت القوة القاتلة متعمدة لارتكاب مجزرة".
وأضاف إن الجرحى أصيبوا "بجراح بين معقدة وخطيرة، بأنواع مختلفة من الرصاص الحي".
وخلال المسيرات أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على ثلاثة مواقع قرب الحدود الشرقية للقطاع، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.
من جانبه، قدّر الجيش الإسرائيلي أعداد المشاركين في مسيرات "العودة" على طول السياج الحدودي مع قطاع غزة بنحو 16 ألف متظاهر.
وزعم الجيش، في بيان له، أن المسيرات تخللها إلقاء عبوات وقنابل تجاه القوات الإسرائيلية وإطلاق بالونات حارقة.
وذكر أن قواته رصدت محاولة فلسطينييْن اثنين التسلل من غزة إلى إسرائيل عبر السياج الفاصل شرقي القطاع.
وتعقيبا على القمع الإسرائيلي لمسيرات "العودة" بغزة، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، في بيان، وصل وكالة الأناضول، إن "استمرار مشاركة الفلسطينيين في مسيرات العودة رغم الجرائم الإسرائيلية رد حاسم على كل تهديدات إسرائيل وأساليب القتل الوحشية بحق المتظاهرين".
ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات يطلقون عليها اسم "العودة وكسر الحصار" عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

**مواجهات بالضفة الغربية
وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين جراح أحدهم خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة "المزرعة الغربية"، شمالي مدينة رام الله.
واندلعت المواجهات في البلدة عقب مسيرة انطلقت مساء الجمعة، تجاه أراض تهدد السلطات الإسرائيلية بمصادرتها.
واستخدم الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. 

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