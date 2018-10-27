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إطلاق 14 قذيفة من غزة على جنوب إسرائيل

عرب وعالم

صواريخ غزة تسقط قرب مفاعل ديمونة الاسرائيلي
صواريخ غزة تسقط قرب مفاعل ديمونة الاسرائيلي

المصريون ووكالات

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قال الجيش الاسرائيلي، مساء الجمعة، إن فلسطينيين أطلقوا 14 قذيفة من قطاع غزة، نحو مدينة سديروت، جنوبي إسرائيل.
وقال الجيش في بيان وصل وكالة الأناضول: " تم رصد إطلاق 14 قذيفة صاروخية نحو سديروت، و(منظومة الدفاع الصاروخي) القبة الحديدية اعترضت 8 منها".
وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، لكن حركة الجهاد الإسلامي قالت، إن "المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار قتل الأبرياء بدم بارد من جانب الاحتلال الاسرائيلي".
وأضافت في بيان وصل وكالة الأناضول: " لقد حذرت المقاومة مرارا من تكرار استهداف المدنيين لكن الاحتلال لم يحترم القوانين والأعراف وواصل تلاعبه بحياة الناس في ظل حصار مستمر"، دون أن تعلن مسؤوليتها صراحة عن عمليات إطلاق القذائف.
واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب 188 آخرون بجراح، خلال قمع القوات الإسرائيلية لمتظاهرين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية. -

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