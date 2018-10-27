طائرات الاحتلال تقصف 5 مواقع لحماس بغزة دون إصابات

27 أكتوبر 2018 - 12:30 ص

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، ليلة الجمعة/فجر السبت، خمسة مواقع عسكرية تتبع الذراع المسلح لحركة "حماس"، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأفاد مراسل وكالة الأناضول نقلا عن شهود عيان، بأن طائرات إسرائيلية استهدفت بخمسة صواريخ موقعا يتبع لكتائب القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، في منطقة "الشيخ زايد"، شمالي القطاع.



وبحسب الشهود، فقد أسفر القصف عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالحجارة المتطايرة وشظايا زجاج نوافذ المنازل التي تضررت جراء الاستهداف العنيف للموقع.



كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية موقعا عسكريا لكتائب عز الدين القسام، في حي الزيتون، جنوبي مدينة غزة.



وفي وقت سابق من هذه الليلة، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة بأربعة صواريخ استهدفت موقعًا يتبع لـ"القسام"، في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.



وقصف سلاح الجو الإسرائيلي بصاروخين موقعا في بلدة جباليا (شمال)، وأغار بـ10 صواريخ على موقع آخر للذراع المسلح لـ"حماس" بين مدينتي دير البلح (وسط) وخانيونس، جنوبي القطاع.



وباستثناء الإصابات في استهداف الموقع العسكري في منطقة "الشيخ زايد"، فإن بقية الغارات الإسرائيلية لم تتسبب في وقوع إصابات حتى اللحظة.



من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول، أن طائراته الحربية والمروحيات بدأت بمهاجمة أهداف في قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.



وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قال الجيش، إن فلسطينيين أطلقوا 14 صاروخا من غزة، نحو بلدة "سديروت" جنوبي إسرائيل.



وقال الجيش في بيان وصل وكالة الأناضول: " تم رصد إطلاق 14 قذيفة صاروخية نحو سديروت، و(منظومة الدفاع الصاروخي) القبة الحديدية اعترضت 8 منها".



وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، لكن حركة الجهاد الإسلامي قالت، إن "المقاومة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار قتل الأبرياء بدم بارد من جانب الاحتلال الاسرائيلي".



وأضافت في بيان وصل وكالة الأناضول: " لقد حذرت المقاومة مرارا من تكرار استهداف المدنيين لكن الاحتلال لم يحترم القوانين والأعراف وواصل تلاعبه بحياة الناس في ظل حصار مستمر"، دون أن تعلن مسؤوليتها صراحة عن عمليات إطلاق القذائف.

