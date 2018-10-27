سارة أبو الخير ضحكت على المصريين: ناسا متعرفهاش أصلا

27 أكتوبر 2018 - 05:21 ص

تفاجأ العديد من المصريين بأن قصة نجاح الشابة المصرية سارة أبو الخير التي حازت شهرة واسعة خلال الأيام الماضية مفبركة تمامًا .



وكانت "أبو الخير" زعمت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أنها قدمت فكرة لوكالة ناسا للفضاء تقضي أن تقوم بشوي اللحوم على النيران التي تخرج من الصواريخ المتجهة للفضاء ، وأن الشركة أعجبت بها وقررت شرائها .



كذبة وصلت للآفاق لدرجة أن وزير خارجية الإمارات خرج بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليهنيء "سارة".



وبعد كل هذا الضجيج حاول العديد من معدي القنوات الفضائية التواصل مع "سارة" لكنها كانت ترفض ، وبعد موجة من الضغوط أبلغت المعدين أن الأمر لا يعدو كونه مزحة .



وخرجت بعد ذلك وشرحت أن ما فعلته مجرد تجربة لقياس مدى مساهمة السوشيال ميديا في انتشار الشائعات ، وتوجهت برسائل إلى وكالة ناسا تشرح لهم سبب فكرتها وسبب تداول اسمهم رفقة اسمها .



وأكدت أن التجربة أثبتت أن أصحاب المحتوى السيء والمفبرك يمكن أن يحققوا الشهرة بأسهل الطرق ، مشيرة إلى أن هذا كان هدف تجربتها .



