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عمرو دياب وبهاء الدين محمد

هذه حقيقة "الموضوع الشخصي" الذي أفسد علاقتي بعمرو دياب

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بهاء الدين محمد:

هذه حقيقة "الموضوع الشخصي" الذي أفسد علاقتي بعمرو دياب

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عمرو دياب وبهاء الدين محمد
عمرو دياب وبهاء الدين محمد

أحمد عادل شعبان

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عمرو دياب

بهاء الدين محمد

أكد الشاعر بهاء الدين محمد أن كثير مما يقال في الصحف حول خلافه بالفنان عمرو دياب غير حقيقي ، مؤكدًا أن أخبار كثيرة قالت إن الخلاف بينهما سببه علاقة الهضبة بالفنانة "دينا الشربيني" ، مضيفًا: "لا علاقة لي بهذا الأمر لأنه شخصي".

وكشف "محمد" سبب رفضه للفيديو الذي ظهر فيه "دياب" يهاجم أحد معجبيه بسبب طلبه غناء أغنية "قال فاكرينك" التي كتبها "محمد" ، مؤكدًا أن سبب الرفض لهذا الكلام هو قول عمرو دياب : "مش عايزها ولو كنت عايزها كنت نزلتها".

وفيما يلي بيان بهاء الدين محمد:




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