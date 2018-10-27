هذه حقيقة "الموضوع الشخصي" الذي أفسد علاقتي بعمرو دياب

27 أكتوبر 2018 - 06:33 ص

أكد الشاعر بهاء الدين محمد أن كثير مما يقال في الصحف حول خلافه بالفنان عمرو دياب غير حقيقي ، مؤكدًا أن أخبار كثيرة قالت إن الخلاف بينهما سببه علاقة الهضبة بالفنانة "دينا الشربيني" ، مضيفًا: "لا علاقة لي بهذا الأمر لأنه شخصي".



وكشف "محمد" سبب رفضه للفيديو الذي ظهر فيه "دياب" يهاجم أحد معجبيه بسبب طلبه غناء أغنية "قال فاكرينك" التي كتبها "محمد" ، مؤكدًا أن سبب الرفض لهذا الكلام هو قول عمرو دياب : "مش عايزها ولو كنت عايزها كنت نزلتها".



وفيما يلي بيان بهاء الدين محمد:









