آخر صورة التقطت لأطفال الأردن مع معلمتهم قبل وفاتهم

27 أكتوبر 2018 - 06:57 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مؤلمة للمعلمة الأردنية راية المجالي التي توفيت رفقة طلابها إثر السيول التي داهمت حافلة الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة .



وظهرت "المجالي" مع الأطفال بأحد فصول المدرسة ، حيث كانت مبتسمة فضلًا عن سعادة الأطفال .



وظهرت في صورة أخرى رفقة إحدى زميلاتها وكتبت عليها : "يلا رحلة" .



وكان الطلاب متوجهين إلى رحلة عقب الخروج من المدرسة قبل أن يتفاجأوا بسيول كثيرة أدت لتجريف الحافلة ووفاة 18 شخصا فضلًا عن إصابة العشرات.







