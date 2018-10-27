آخر صورة التقطت لأطفال الأردن مع معلمتهم قبل وفاتهم

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مؤلمة للمعلمة الأردنية راية المجالي التي توفيت رفقة طلابها إثر السيول التي داهمت حافلة الطلاب أثناء عودتهم من المدرسة .
وظهرت "المجالي" مع الأطفال بأحد فصول المدرسة ، حيث كانت مبتسمة فضلًا عن سعادة الأطفال .
وظهرت في صورة أخرى رفقة إحدى زميلاتها وكتبت عليها : "يلا رحلة" .
وكان الطلاب متوجهين إلى رحلة عقب الخروج من المدرسة قبل أن يتفاجأوا بسيول كثيرة أدت لتجريف الحافلة ووفاة 18 شخصا فضلًا عن إصابة العشرات.
ظهر11:44 ص
فجر
04:47
شروق
06:11
ظهر
11:44
عصر
14:52
مغرب
17:16
عشاء
18:46