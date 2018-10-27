قتلة خاشقجي استقلوا السيارة معي ورأيتهم يفعلون تلك الأمور

أحمد عادل شعبان
روى سائق تركي تفاصيلًا مثيرة لما حدث يوم مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول .
وقال السائق في حوار مع قناة "أي نيوز" التركية إن فريق الاغتيال الذي شارك في قتل "خاشقجي" استقل السيارة معه ، عقب واقعة القتل ، من الفندق الذي حجزوا فيه إلى مطار أتاتورك.
وأضاف: "المجموعة التي استقلت السيارة معي كانت مرحة جدًا وكانوا يدخنون السجائر ويشربون بعض الخمور التي جلبوها من الفندق معهم".
واستدرك: "بعدما نشر الإعلام التركي صورًا لفريق الاغتيال تعرفت على أحدهم وهو العقيد ماهر المطرب .. لقد كان يستقل السيارة معي".
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