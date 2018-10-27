الأسواني يهاجم النقاب: كمن يقود سيارة بدون لوحات

27 أكتوبر 2018 - 08:27 ص

عاود الأديب والروائي علاء الأسواني هجومه على النقاب من جديد ، مؤكدًا أنه ليس حرية شخصية .



وقال "الأسواني" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "ما رأيكم في شخص يقود سيارة بدون لوحات معدنية وزجاجها أسود معتم لا يمكن أن تستدل منه على شخصية من يقود السيارة .. هل تعتبر هذه حرية شخصية ؟ طبعا لا لأن حريتك تنتهى عند حدود حريات الآخرين وكذلك النقاب ليس حرية شخصية لأنه ليس من حق أى شخص رجلا أو امرأة أن يغطى وجهه ويتعامل مع الناس" حسب رأيه.

