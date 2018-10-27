موعد لقاء ليفربول صلاح وكارديف سيتي

27 أكتوبر 2018 - 09:47 ص

تنطلق في تمام الرابعة عصرًا مباراة نادي ليفربول المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة أمام نظيره كارديف سيتي علي ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويبحث ليفربول بقيادة "صلاح" لتحقيق الفوز ومواصلة تصدر جدول الدوري الممتاز متساويًا مع مانشستر سيتي واستمرار سلسلة اللا هزيمة في البريميرليج بعدما نجح الفريق في تفادي الخسارة في أول 9 جَوْلات.

ولم يسبق لمحمد صلاح أن سجل في شباك كارديف سيتي قبل مواجهة اليوم والتي ستكون فرصة لصلاح لتسجيل خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم.