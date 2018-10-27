» كريمة: "بدلاً من محاربة النقاب والحجاب حاربوا العري"

27 أكتوبر 2018 - 09:47 ص

انتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر، ما وصفه بالموضة الجديدة لبعض ملابس السيدات التي تظهر أجزاء من أجسادهن.

وأضاف "كريمة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إل تي سي" أنه يجب على المجتمع التكاتف لمحاربة العري والأكتاف العارية والبنطلونات الممزقة في مؤسسات التعليم، والمايوهات في مارينا الساحل الشمالي، لأن هذه الأفعال محرمة ومجرمة شرعًا.

وتابع أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر: "بدلا من محاربة النقاب والحجاب يجب محاربة العري"، منتقدًا الحملة الموجهة حاليًا لمنع النقاب.