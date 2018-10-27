ماذا قال "نافعة" عن استقبال قابوس لـ«نتنياهو»؟

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علق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على استقبال السلطان قابوس رئيس دولة عمان، لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "في نفس اللحظة التي كانت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قتل الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة كان السلطان قابوس يستقبل نتنياهو".

وأضاف نافعة: "وتلك الزيارة لمسقط ما هى إلا تسجيل هدف آخر فى مرمى العرب الذين لا تكف نظمهم, بمن فيهم العقلاء منهم, عن تقديم هدايا مجانية لإسرائيل".

في الوقت الذي علق فيه المتابعون على تغريدة "نافعة" حيث قال  محمد الملا: "السلطان قابوس ليس الأول ولن يكون الأخير فالعلاقات العربية الإسرائيلية متواصلة، في بعض الأحيان تكون منظوره وأحيانًا أخرى من تحت الطاولة، يا حسرةً على أمة العرب وحزني عليك يا فلسطين".

قبل أن يضيف أخر: "فعلاً أخي هم يتسابقون على القرب من إسرائيل ليضمنوا الحماية لعروشهم من أمريكا والتطبيع مع الصهاينة واضح ولا يستطيعون نكرانه".

وكان السلطان قابوس قد وجه دعوة لرئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو في عمان، بحسب ما ورد في البيان الإسرائيلي بالأمس.

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