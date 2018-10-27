أغرب تعليق من "البدري فرغلي" على ارتفاع الأسعار

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علق البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، على مشروع قانون تحديد المعاش من 80% من آخر راتب، قائلاً: "لا يعد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض".

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية " الرافدين بلس"، أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وعن ارتفاع أسعار الخضراوات والسلع، قال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الأسعار لم ترتفع، ولكن قيمة العملة هي السبب، وإن اتهام التجار بالجشع سبب غير صحيح، وإنما الصحيح هو انخفاض قيمة الجنيه.

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