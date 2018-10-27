إسرائيل تشن غارات على غزة بعشرات المقاتلات والمروحيات

27 أكتوبر 2018 - 09:55 ص

شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم السبت غارات استهدفت فيها مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة ردًا على إطلاق 16 صاروخًا على مستوطنات "غلاف غزة".

واستهدف الطيران الإسرائيلي فجر اليوم السبت ومساء الجمعة عدة مواقع للفصائل الفلسطينية في غرب خان يونس جنوب القطاع وميناء خان يونس، وموقع جنوب غرب دير البلح وسط القطاع.

وطال القصف الإسرائيلي نقطة للضبط الميداني قرب موقع الإدارة المدنية شمال القطاع وموقع الجدار بالقرب من أبراج الشيخ زايد، وموقع أبو جراد وسط القطاع، وموقع براق التابع لسرايا القدس، وموقع قريش جنوب مدينة غزة ومحيط ملعب اليرموك، مشيرا إلى أن المستشفى الأندونيسي تضرر بالقصف الإسرائيلي.

من جهته ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي إدرعي، أن عشرات المقاتلات والمروحيات وجهت خلال ساعات الليلة الماضية ضربة قوية وواسعة شملت نحو 80 هدفا تابعا لحركة حماس على طول الحدود مع قطاع غزة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم رصد إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تم اعتراض نحو 10 منها بينما سقطت قذيفتان داخل القطاع والبقية في مناطق مفتوحة، محملا حركة "حماس" مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة مهددا بأنها ستتحمل تداعيات ما يحدث.

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