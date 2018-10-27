مقتل وإصابة 17 شخصًا في هجوم إرهابي بأفغانستان

27 أكتوبر 2018 - 09:59 ص

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح صباح اليوم في أفغانستان، باقتحام انتحاري بسيارة مفخخة مبنى المركز اللوجستي لقوات الأمن في مدينة ميدان شهر بولاية ورداك وسط البلاد.

وقالت قناة 1TV التليفزيونية، نقلاً عن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية حكمت كامران، إن الضحايا والمصابين كانوا من المدنيين وموظفي المركز.

ونقلت وكالة باجهوك عن بعض السكان، أن الهجوم وقع في حوالي الساعة 8:00 صباحا في منطقة مايدان كوتال.

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وأشارت إلى أن الانفجار كان شديدًا لدرجة جعل زجاج النوافذ في جميع المباني المجاورة يتحطم.

وتسبب الانفجار بإغلاق طريق كابل قندهار ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة بما فيها طالبان مسئوليتها عن الهجوم.