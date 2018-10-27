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مستشار مرسي لمؤيديه: "أدمنتم التسفيه والتخوين"

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احمد عبد العزيز

مستشار مرسي

التخوين

مؤيديه

التسفيه

قال أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي للرئيس الأسبق محمد مرسي، إن مؤيديه، تحولوا إلى "مدمني" كلام على "فيس بوك".

وأضاف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ ثلاث سنوات إلا قليلا.. اعتاد القوم أن يتحلقوا في حلقات، التي (منحها) لهم السيد "مارك زوكربيرج" مجانًا.. ولأن لا شيء مسموح به سوى الكلام في هذه الساحة، فقد أدمن القوم الكلام.

وأوضح أنه بمرور الوقت، تحول الكلام إلى سُباب، وتسفيه، وتخوين .. الكل - إلا قليلا - يسبُّ الكل، ويسفِّه الكل، ويخوِّن الكل.

وأشار إلي أن مؤيدي مرسي سرعان ما يأتيهم الحماس، ولكن يعودون بعد ذلك إلي حلقاتهم المجانية علي "فيس بوك" للتسفيه والتخوين، ليعود نضال الكل ضد الكل.

كما استنكر طبيعة أسلوب التفكير لمؤيدي مرسي، قائلاً: "كأننا لا نزال في 2013، .. ونفكر بالطريقة نفسها، ونسأل الأسئلة نفسها، وننتظر  الإجابة  نفسها، وكأن ست سنوات لم تمر علينا، ولم نتعلم خلالها شيئا، تلك السنوات التي كلفتنا الكثير، منوها لقد أدمنا (الهبد) رغم أن كل معطياتنا في أي قضية نسارع إلى الهبد فيها ليست سوى حفنة من الأخبار كثيرها (مهبود) أيضًا.

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