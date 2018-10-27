انطلاق أولى رحلات قطار للشباب بحضور وزير الرياضة

27 أكتوبر 2018 - 10:01 ص

شهدت محطة مصر مساء أمس انطلاق أولى رحلات قطار الشباب بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد ضمن برنامج اعرف بلدك للعمل على تنشيط السياحة الداخلية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان وذلك فى إطار التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الشباب والرياضة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة خلال جولته داخل القطار على مجهود العاملين بسكك حديد مصر لما لمسه من مستوى الخدمة بالقطار كما اطمأن على راحة ركاب القطار من شباب وطلبة الجامعات المصرية كما أكد رئيس الهيئة أن تشغيل قطارات الشباب ضمن برنامج (اعرف بلدك) بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 2018/10/26 حتى 2019/4/11 بمعدل قطارين أسبوعيًا فى الاتجاهين قطار فى رحلة الذهاب وقطار فى رحله العودة.

وأوضح رئيس الهيئة أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة وأن إجمالى عدد الرحلات 24 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 24768 راكبا ويقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 21.50 والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 18.30 أسبوعيا ويقف بمحطات (الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) .