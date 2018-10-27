  • السبت 27 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
برلمانية: راتب السجين وصل لـ 6 آلاف جنيه

برلمانية: راتب السجين وصل لـ 6 آلاف جنيه

المتحدث العسكري

القوات المسلحة تضبط عربتى دفع رباعي و115 طلقة

محمد صلاح وماني

موعد لقاء ليفربول صلاح وكارديف سيتي

البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات

أغرب تعليق من "البدري فرغلي" على ارتفاع الأسعار

مستشار مرسي لمؤيديه: "أدمنتم التسفيه والتخوين"

مستشار مرسي لمؤيديه: "أدمنتم التسفيه والتخوين"

هذا ما قاله "أبو تريكة" عن التطبيع مع إسرائيل

هذا ما قاله "أبو تريكة" عن التطبيع مع إسرائيل

وقف الدراسة بمدرسة لتطهيرها من الثعابين والعقارب

وقف الدراسة بمدرسة لتطهيرها من الثعابين والعقارب

الدولار والجنيه

تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الأسواني

الأسواني يهاجم النقاب: كمن يقود سيارة بدون لوحات

خاشقجي

قتلة خاشقجي استقلوا السيارة معي ورأيتهم يفعلون تلك الأمور

انطلاق أولى رحلات قطار للشباب بحضور وزير الرياضة

آخر الأخبار

رسلان ووزير الشباب والرياضة
رسلان ووزير الشباب والرياضة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بالصور.. تفاصيل لقاء «السيسي» برئيس جمهورية تتارستان

#

التفاصيل الكاملة للقاء "السيسي" بوزير الخارجية الإماراتي

#

اليوم.. وصول أولى رحلات الحجاج من المدينة المنورة

#

بدء أولى جلسات المؤتمر الوطنى للشباب بحضور الرئيس

شهدت محطة مصر مساء أمس انطلاق أولى رحلات قطار الشباب بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد ضمن برنامج اعرف بلدك للعمل على تنشيط السياحة الداخلية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان وذلك فى إطار التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الشباب والرياضة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة خلال جولته داخل القطار على مجهود العاملين بسكك حديد مصر لما لمسه من مستوى الخدمة بالقطار كما اطمأن على راحة ركاب القطار من شباب وطلبة الجامعات المصرية كما أكد رئيس الهيئة أن تشغيل قطارات الشباب ضمن برنامج (اعرف بلدك) بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 2018/10/26 حتى 2019/4/11 بمعدل قطارين أسبوعيًا فى الاتجاهين قطار فى رحلة الذهاب وقطار فى رحله العودة.

وأوضح رئيس الهيئة أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة وأن إجمالى عدد الرحلات 24 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 24768 راكبا ويقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 21.50 والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة   18.30  أسبوعيا ويقف بمحطات (الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) .






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حكايتي مع اللحية والملتحين!

محمود سلطان

صحافة التسريبات

فراج إسماعيل

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

حرب أكتوبر وتحية "صادقة" للرجال (2-3)

د. هشام الحمامي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» عكاشة: "ممثلة تاخد 30 مليون جنيه ليه هى بتقدم إيه؟!"
» شاهد.. إغماء ملكة جمال العالم بعد فوزها باللقب
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري
» كريمة: "بدلاً من محاربة النقاب والحجاب حاربوا العري"
» "توفيق عكاشة" يجرى عملية جراحية قريبًا
» صور نادرة لجمال عبد الناصر تعرض لأول مرة
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» إذا كنت تتناول دواء الضغط .. فاقرأ هذه الدراسة
» 7 أطعمة أكثر ضررًا داخل المطاعم .. تجنبها فورًا
» الأمير تشارلز يكشف مفاجأة مدوية عن سلوك الأميرة ديانا
» ضحيتها 14 طفلًا .. جريمة بشعة تستهدف حضانة للصغار

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس
محررة المصريون مع اسرة رحمة