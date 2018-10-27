القوات المسلحة تضبط عربتى دفع رباعي و115 طلقة

27 أكتوبر 2018 - 10:08 ص

استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الإستراتيجية، تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع قوات المنطقة الغربية العسكرية من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود الغربية وضبط عربتى دفع رباعى عثر بداخلهما على (3) بندقية آلية وبندقية قناصة و(5) خزنة و(115) طلقة أنواع، بالإضافة إلى هاتف ثريا وحوالى مليون قرص مخدر وطن من جوهر الحشيش المخدر.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ضد عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية.





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