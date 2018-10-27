» عكاشة: "ممثلة تاخد 30 مليون جنيه ليه هى بتقدم إيه؟!"

27 أكتوبر 2018 - 10:11 ص

هاجم الإعلامي توفيق عكاشة، بعض الممثلين والفنانين أصحاب الأجور المرتفعة التي تصل إلى ملايين الجنيهات قائلا: "لما نتحمل عشان الوطن وتيجي ممثلة تاخد 30 مليون جنيه، ليه هي بتقدم إيه؟".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه لبرنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة": "مبيض المحارة أو النجار اللي بيتعب طول اليوم بياخد يومية لا تتجاوز 175 جنيها، وإنتي تبقي نايمة في بيتكم وعايزة مليون جنيه يومية؟".

واستكمل: "هتقوليلي أنا مابشتغلش طول السنة، لو حسبنا الـ30 مليون على شغل 3 شهور، بتاخدي 83 ألف جنيه في اليوم وإنتي نايمة في حمام البخار".