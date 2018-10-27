» اكتشاف أثرى للملك رمسيس الثانى فى منطقة عرب الحصن

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كشفت البعثة الأثرية بمنطقة عرب الحصن بالمطرية عن أحدث اكتشاف توصلت إليه خلال رحلتها بمحافظة القاهرة لافتة إلى أنها اكتشفت قصر للاحتفالات.

وكشف الدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الآثار بجامعة عين شمس ووزير الآثار السابق، ورئيس البعثة الأثرية للجامعة عن أن منطقة عرب الحصن الأثرية بدأت تتضح معالمها واكتشاف قصر للاحتفالات ولأول مرة وكانت المفاجأة اكتشاف مقصورة احتفالات ملكية تعود لعصر الملك رمسيس الثاني كان يحتفل فيها الملك في أعياد تتويجه وأعياد "الحب سد" وهى أعياد تجديد شباب الملك.

وأشار رئيس البعثة الأثرية للجامعة، إلى أن مقصورة الاحتفالات التي تم اكتشافها فريدة وكشف فريد له أهمية كبيرة، لافتًا: "لم يتم اكتشاف مقصورة احتفالات حتى الآن سوى زوسر فى سقارة".

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ونوابه، لآخر ما توصلت إليه البعثة الأثرية التابعة لجامعة عين شمس والعاملة بمنطقة عرب الحصن بالمطرية.

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