الأهلى يحدد موعد السوبر المصرى السعودي

27 أكتوبر 2018 - 11:01 ص

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادى حدد يوم 27 نوفمبر موعدًا لمواجهة اتحاد جدة بالقاهرة في بطولة السوبر المصري السعودي، على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكّد مرجان، فى بيان صادر عنه أن النادي الأهلي يجهّز استقبالًا حافلًا لاعبي ومسئولي نادى اتحاد جدة لكرة القدم، لتخرج المباراة في أبهى صورة تعكس قوة العلاقة الأخوية المتينة والمميزة بين الشعبين المصري والسعودي.