غرفة السياحة تكشف بالأرقام الوضع السياحي لمصر

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أحمد حلاوة عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية

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السر وراء انعاش السياحة في مصر

قال أحمد حلاوة، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي ينعكس بشكل مباشر على  حركة السياحة المصرية  حيث زادت من الإيرادات السياحية خلال النصف الأول بلغت 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو 77% مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام.

وأضاف حلاوة في تصريحات صحفية اليوم، أن كل يوم نشهد فيه استقرارًا يعود بالإيجاب على القطاع السياحة  بشكل خاص وعلى مصر بشكل عام حيث بلغ أعداد السياح الوافدين خلال الستة شهور الأولى من هذا العام قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح فى فترة المقارنة.

وأوضح عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية أن السياحة  تعد صناعة رئيسية ومن مصادر الدخل القومي للدول والتي تساعد بشكل كبير في نهضتها على سبيل المثال، فهي ثالث أكبر مصدر للعملة الأجنبية في سنغافورة، ويجب أيضًا نهوض كل مجالات الدولة ليست فقط السياحية، لذا على كل منا في هذه المرحلة العمل على بشكل وجهد مضاعف، لنكون في مقدمة الدول في أقصر فترة ممكنة.

وأشار إلى أن هناك نماذج عديدة لدول حديثة وغيرها في تطوير المنظومة السياحية يجب أخذها في الاعتبار والتعلم منها في تطوير منظومة السياحة في مصر بشكل يواكب العصر بداية من خدمة السائح إلى رعاية أصغر عامل في القطاع، فوجدت بعض الدول  أنَّ الحل هو ميكنة الخدمات والمصالح الحكومية، بمعنى تقليل التعامل المباشر بين المواطن والموظف الحكومي، ما أدَّى الى القضاء على البيروقراطية في هذه الدول بشكل كبير ومصر من الدول الغنية بالموارد الطبيعة والثقافية والتاريخية السياحة ويعد موقعها العالمي من أفضل الدول استراتيجيًا ومناخيًا، لذا يجب علينا العمل على كل مجالات السياحة لدينا، وألّا تقتصر السياحة بالنسبة لنا على بعضٍ من مجالاتها مثل السياحة الترفيهية والشاطئية فقط حيث مصر تحتل المركز الأول فى قائمة Lonely Planet للمقاصد الأرخص والأفضل قيمة.

ونوه بأنّ تطوير البنية التحتية لمصر والمشاريع المقامة والمدن التي يتم إنشاؤها تلعب دورًا مهما في دعم السياحة


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