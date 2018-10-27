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عبد العال يرسل برقية تعازى لنظيره الأردنى فى ضحايا السيول

الحياة السياسية

على عبد العال
عبد العال

وكالات - حنان حمدتو

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حقائق وأكاذيب حول مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس النواب

أرسل رئيس مجلس النواب علي عبد العال برقية باسم نواب مصر بخالص العزاء لنظيره الأردني عاطف الطراونة وأعضاء المجلس وشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول البحر الميت.

ونعى رئيس مجلس النواب، في بيان اليوم السبت، أرواح الضحايا الطاهرة في الحادث، مضيفًا: "هذا المصاب الأليم كان فاجعة أدمت قلوبنا جميعًا".

وتابع رئيس مجلس النواب: "نتضرع إلى الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان, متمنيا، الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين".

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