خفض الدعم عن الوقود ساعد مصر في هذا الأمر

27 أكتوبر 2018 - 11:34 ص

قال إريك سولهيم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة من أجل البيئة، إن هناك عددًا من التطورات الإيجابية في مجال البيئية في مصر مؤخرًا، وأن البلاد تتحرك بسرعة هائلة نحو تنوع وسائل الطاقة المتجددة، بحسب ما ذكرته وكالة "شينجوا" الصينية.

وفي مقابلة خاصة مع "شينجوا"، أشاد "إريك" بجهود الحكومة المصرية لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية وإجراءات توفير الطاقة الكهربائية التي تعززها إنتاج المصابيح الموفرة للطاقة.

وأوضح "سولهيم" في مقابلته: "أن مصر تتجه سريعًا نحو مجال الطاقة المتجددة، كما أن خفض دعمها للوقود يجعل من السهل التحرك في هذا الاتجاه، لقد أنتجت البلاد كمية ضخمة من مصابيح "LED " الموفرة للطاقة، وهذا بالتعاون مع بعض الشركات الصينية، ما يوفر الكثير من الطاقة ويقلل من الانبعاث".

وتعمل مصر حاليًا على مشروع ضخم للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، جنوب الصعيد، بجانب محطة لطاقة الرياح في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، متوقعًا أن تساهم مصادر الطاقة المتجددة الجديدة في 20% من توليد الطاقة في البلاد بحلول عام 2022.

ونوه "سولهيم" بأن "مصر حريصة على العمل نحو تقليل تلوث الهواء والبلاستيك"، مشيرًا إلى أن النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أهمية البيئة بالنسبة لمستقبل مصر.

وأضاف: "نرى الكثير من الأشياء الإيجابية التي تحدث في مصر في مجال البيئة ودورنا هو دعمهم".

وذكرت الوكالة، في تقريرها، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة، حضر يوم الخميس الماضي، اجتماع وزاري عربي حول البيئة في مقر الجامعة العربية في القاهرة، حيث أكد حرص الأمم المتحدة على التعاون مع الدول العربية في مجال البيئة والحفاظ على النظام الإيكولوجي.

ومن جانبه، صرح "سولهيم" لوكالة الأنباء الصينية بأن "الأمثلة على المشكلات البيئية التي تواجه العالم العربي هي النفايات والتلوث البلاستيكي، ونريد حقًا أن تتخلص جميع البلدان من النفايات البلاستيكية وتساعدها على إنشاء أنظمة لإدارة النفايات".

وأشار إلى أن معظم الدول العربية تعيش في طقس حار وحرارة مرتفعة، ما يبرز أهمية استخدام مكيفات صديقة للبيئة أكثر وتبريد نظيف.

وفي السياق ذاته، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهو أيضًا وزير بيئة سابق في دولة النرويج، إن "هيئة الأمم المتحدة تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لإعداد تقرير تقييم حول المشكلات البيئية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واستطرد: "أنهم سيمضون قدمًا في ذلك لأننا اتفقنا مع الجانبين على شروط إجراء مثل هذا التقييم" معربًا عن أمله في أن يسهم التقرير في تحسين الأوضاع السياسية والايكولوجية في الأراضي الفلسطينية.

ومن جهة أخرى، ألمح "سولهيم" إلى أن العالم العربي يمكنه التعاون مع الصين في مجالات تحسين البيئة وتطوير النظم البيئية، مشيرًا إلى أن الصين تظهر تجربة رائدة في هذا الصدد.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: "إن التكنولوجيا الصينية ساعدتها في أن تصبح نموذج تجديد بيئي من خلال استخدامها للمركبات الكهربائية الصديقة للبيئة والطاقة الشمسية والتبريد النظيف، ويمكن للدول العربية التعلم من الصين في هذه المناطق".

وقد شاركت مؤخرًا شركة صينية كبيرة لصناعة السيارات، دارشال، في معرض للسيارات في القاهرة وأدخلت السيارات الكهربائية إلى السوق المصري، وستستثمر شركة صناعة السيارات 53 مليون دولار أمريكي لبرنامج السيارات الكهربائية في مصر.