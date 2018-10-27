أول تعليق من «عُمان» على زيارة نتنياهو

27 أكتوبر 2018 - 11:46 ص

علق يوسف بن علي المسئول عن الشئون الخارجية بـ عمان، علي زيارة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهم.

وقال إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مسقط ولقائه السلطان قابوس، سبقتها زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ولكن الزيارتين جاءتا في إطارهما الثنائي.

واعتبر بن علوي أن عباس ونتنياهو خرجا من هاتين الزيارتين برؤية أفضل من ذي قبل.

من جهتها، ذكرت قناة "ريشيت كان" العبرية، أن العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عُمان، ستصبح علنية بعد أن كانت سرية.

ووفقًا للقناة العبرية، فإنه تم عقد اجتماعات إضافية بين كبار المسئولين من الجانبين، من بينهم رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين.