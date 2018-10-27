النفيسى: ما فعلته سلطنة عمان "تطبيع مجانى"

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مسقط

نتياهو

النفيسي

تطبيع مجاني

استنكر عبد الله النفيسي المفكر والمحلل السياسي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان، والتي وصفها بأنها "تطبيع مجاني".

وقال النفيسي عبر حسابه على طتويتر": زيارة نتنياهو لمسقط.. تطبيع (مجّاني) مع إسرائيل يعني بلا مقابل.. خطوة ساذجة سياسيًا للغاية.. على الأقل نتمسك بـ(المبادرة العربية) حتى هذه صرنا لا نذكرها.. وضع مؤسف للغاية.

وأضاف أننا لم نسمع عن أي معارضة شعبية في عمان لزيارة نتنياهو لمسقط بينما سمعنا عن معارضة شعبية في قطر لتواجد الوفد (الرياضي!) الإسرائيلي في الدوحة.. ليس لشعوب الخليج أي مصلحة في التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

يأتي هذا ضمن انتقادات واسعة لزيارة نتنياهو لسلطنة عمان، والتي صاحبها قصف مستمر أمس لقطاع غزة من قبل طائرات الاحتلال بأكثر من 20 صاروخًا، غرب محافظة رفح جنوب القطاع.

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